 تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 31 عاملا في جدة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 31 عاملاً مصرياً ودياً وبلغت إجمالي مستحقاتهم 748 ألفاً و160 ريالا سعودياً، أي ما يوازى 3 ملايين و119 ألفا و827 جنيها مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في بيان له اليوم، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 31 عاملاً مصرياً لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة قزاز للتجارة، لتسوية مستحقات المواطن «السيد.ح.ع» أخصائي تسويق وحصل علي مبلغ 360 ألفا و301 ريال، كما تم تسوية مستحقات المواطن «حازم.م.ش» لدي شركة السعودية للتسويق المحدودة، وحصل علي مبلغ 158 ألفا و791 ريالا.

وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة التجمع البحري الدولي وتم تسوية مستحقات المواطن «وسام.ع.ح» مهندس الكترونيات، وديا وحصل على مستحقاته البالغة 53 ألفا و497 ريالا، فضلا عن مستحقات المواطن «حسين.ع.ع.أ» ويعمل عامل تنظيف بمستشفيات مركز سلطان الطبي وحصل على 24 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة.