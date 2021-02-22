«حديث الصباح».. حالة الطقس وقناة السويس أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» ملخصا لأبرز ما تناولته برامج التوك شو الصباحية اليوم، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي جاءت في كل برنامج، حيث ركز برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، على أحوال الطقس، والاحتفال بمرور عام على انطلاق البرنامج في ثوبه الجديد.

استعرضت مذيعة البرنامج حالة الطقس، مشيرة إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن يكون طقس اليوم الاثنين معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومعتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوبه، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وبينها: البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، على فترات متقطعة، وتوقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، على فترات متقطعة.

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وعرض البرنامج أبرز المبادرات خلال عام، حيث كانت البداية من «سكتك خضراء»، وهي فكرة بدأت بـ20 شابا قرروا الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات أساسية، ومع الوقت تحولت إلى مبادرة في جميع محافظات مصر للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة نقل يومية، وفي 17 أبريل 2016، جرى تدشين مبادرة لزراعة الأشجار، لنشر ثقافة زراعة الشجر في الشوارع والمدارس والأماكن العامة بدلا من أشجار الزينة، ونشر ثقافة زراعة الشرفات والأسطح بالخضراوات والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، ونشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث.

ومن بين المبادرات التي استعرضها البرنامج «اكفل طفل في بيتك»، وهي مبادرة اجتماعية أطلقتها مؤسسة «يلا كفالة» لدعم فكرة الكفالة، فضلا عن مبادرة أطلقها طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان وطلاب كليات الفنون الأخرى، لرسم الأثر وما حوله في كل جمعة من كل أسبوع، ومبادرة لتوثيق وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية التي اشتهرت بها محافظة قنا، إذ أوشك أغلبها على الاندثار بعد هجرة صناعها وعزوف الراغبين عنها، ومن هنا كانت فكرة إنشاء مؤسسة بدران الثقافية والتراثية لتوثيق وإعادة إحياء هذه الحرف، إذ قال مؤسس المبادرة إنّه لا يستهدف تحقيق أي ربح من المبادرة، لكنها خدمة ثقافية للمجتمع والتراث.

الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إنّ غد الثلاثاء يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث تنخفض الحرارة بنحو درجتين، وتصل إلى 17 درجة مئوية، كما تكون هناك رياح نشطة، لكن سرعاتها أقل من سرعات الحالة الماضية التي شهدناها وكانت شدتها بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، وكانت مصحوبة ببعض الأتربة على بعض المناطق، لكن ستتراوح سرعات الرياح يوم الثلاثاء بين 40 و45 كيلومترًا على الساعة.

الأمطار قد تكون أكثر غزارة من الموجة السابقة

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ درجات الحرارة ستكون أقل انخفاضا، لكن كميات الأمطار قد تكون أكثر غزارة من الحالة الماضية.

ونفت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتمّ تداوله على السوشيال ميديا بشأن ما يسمي «عاصفة القرش» أو «عاصفة الثعبان»، موضحة أنّه لا يوجد ما يسمى بهذه الحالة، لكن حالة عدم الاستقرار ستبدأ اليوم ذروتها على غرب البلاد، وغدا تشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، شمال الصعيد، مدن القناة، سيناء، خليج السويس، مشيرة إلى أنّ ذروة الحالة تعتبر يوم واحد وهو الثلاثاء، ويوم الأربعاء ستنتهي الحالة وتنحصر الأمطار على سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر.

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أما برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية «إكسترا نيوز»، قدّم مداخلة مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الذي قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار حركة الملاحة بقناة السويس، سواء بالاتصال التليفوني أو اللقاءات، موضحًا أنّه أمس ناقش في اجتماعه مع رئيس الجمهورية، حركة الملاحة الفترة الحالية والتوقعات لحركة الملاحة الفترة المقبلة وما تمّ في عام 2020، مؤكّدًا زيادة أعداد السفن التي تمر من قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، والتي تصل لـ1.4% وزيادة في الحمولات 0.4%، وزيادة بالعائد بالدولار 4.5%.

وأضاف ربيع، أنّ القناة سجلت أعلى إيراد يومي يوم 5 فبراير 2021، بمرور 74 سفينة وحمولات صافية 4.4 مليون طن، وهي ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ الإيرادات، وحققت إيرادات هذا اليوم 22.2 مليون دولار، وحققنا أعلى حمولة يومية منذ جائحة كورونا بتاريخ 12/2/2021، حيث مرّت 72 سفينة بحمولة صافية قدرها 5.3 مليون طن، وهي أعلى حمولة منذ بداية جائحة كورونا، وحققت أعلى إيراد يومي بقيمة 24.7 مليون دولار.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أنّه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السياسات التي تبنتها هيئة قناة السويس، مؤكّدًا أنّ إدارة الهيئة للأزمة في جائحة كورونا كانت جيدة للغاية ومتقنة، حيث استفادت 4087 سفينة من السياسات الجديدة التسويقية، وكان بينها 23 سفينة تمر من قناة السويس للمرة الأولى، ودفعت إيرادات 23 مليون دولار، لافتا إلى إجراء تخفيضات للسفن التي تأتي من الساحل الشرقي الأمريكي من 45% لـ75%، حيث مرّ خلال 2020 نحو 51 سفينة من الساحل الشرقي الأمريكي، لكن خلال هذا العام 2021 وبعد مرور شهرين فقط من العام مرّ 27 سفينة.

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قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، إنّ ظاهرة الإرهاب أثّرت على الاستقرار السياسي بالدول العربية، فيما يخص محاولات تقويض بنية وتماسك الدول الوطنية، وجعلها بيئة خصبة لنفاذ المخططات الخبيثة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، لافتا إلى انّ تأثير الإرهاب امتد إلى الجانب الاقتصادي.

وتابع جبالي: «ترتب على ذلك تخريب البنية التحتية ونهب لثروات الدول واستنزافها، ما جعل العديد من الدول العربية في أمس الحاجة لعمليات إعادة إعمار شاملة في ظل أزمات مالية طاحنة، ما يستدعي تطوير آفاق التعاون العربي العربي، من المدخل الاقتصادي والتنموي، للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية».

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بجلسة البرلمان العربي، أنّه على الصعيد الاجتماعي، خلّفت ظاهرة الإرهاب موجات من النزوح واللجوء، وشرّدت العديد من السكان، وأثقلت كاهل الدول المستقبلة لتلك الموجات وزادت نسب الفقر، ما جعل الشباب العربي فريسة للوقوع في فخ التنظيمات الإرهابية، وحوّلته من وقود للبناء والتعمير إلى أداة للهدم والتخريب.

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وأشار جبالي، إلى أنّ ظاهرة الإرهاب أثرت على الصعيد الأمني، حيث أفضت الظاهرة الإرهابية لحالة من الانتشاف الاستراتيجي وانهارت بعض الجيوش الوطنية في عدد من الدول العربية، ما خلق فراغًا أمنيًا ملأته قوى الإرهاب والظلام، والتي مثلت ولا زالت تمثل رأس الحربة للمخططات الممنهجة والتي تستهدف تفتيت الدول العربية.

وأوضح: «تستحضرني هنا التجربة المصرية لمواجهة الظاهرة البغيضة، حيث لم تكتف التجربة المصرية بالمواجهة الأمنية فقط، بل جاءت عن طريق مقاربة شاملة استهدفت تجديد الخطاب الديني وتنقيته من أي منابع من فكر متطرف وإحداث طفرة تنموية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب، إلى جانب المواجهة الأمنية من جانب القوات المسلحة والشرطة المصرية، والتي كانت نتائجها عظيمة، حيث نجحت الدولة المصرية في محاضرة الظاهرة الخبيثة واستئصال شقفتها».

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