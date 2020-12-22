«كوفيد19» يسيطر على برامج الـ«توك شو»: لاصوت يعلو على «كورونا» (فيديو)

حالة من الجدل الكبير تسيطر على العالم بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، الذي حير العالم في خصائصه غير المحددة والمتضاربة وسريعة التطور والتغير والتحور والتباين بين حالة وأخرى، وتوقيت وآخر، ودولة وأخرى، في حالة من التخبط والغموض إزاء الفيروس المجهول؛ انعكست بالضرورة على الأبحاث والدراسات وآراء الأطباء والباحثين والمتخصصين فيما يخص الجائحة التي لم يعرف لها العالم مثيل ربما.

وبالنظر إلى أن لا صوت يعلو فوق صوت كورونا، وأخباره وتطوراته على الساحة العالمية والمحلية، فقد تصدرت أخبار الفيروس ولقاح كورونا، والأبحاث والتجارب والإصابات والوفيات، وكل مايتعلق به، الصحف عالميا ومحليا ووسائل الإعلام المختلفة، وهو ما ينعكس على البرامج التلفزيونية والفقرات الحوارية والضيوف بها، فعلى الأغلب أصبح لا يخلو برنامج تلفزيوني من ضيف يناقش قضية متعلقة بفيروس كورونا، سواء اجتماعية أو دينية أو صحية أو اقتصادية، من خلال المداخلات الهاتفية أو الفقرات الحوارية.

البورصة المصرية كانت الأقل تراجعا

وأصبحت برامج «التوك شو» بمصر ساحة للنقاش حول الفيروس المحير محاورها، وبالطبع لم تخلو التصريحات والآراء في برامج «التوك شو» من التضارب حول الفيروس، وهو مانجده يتضح في حلقات البرامج التلفزيونية بالأمس كمثال قريب، فنجد أن إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، كشف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الحديث عن سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يهوي بالبورصة، كما حدث ببورصة المملكة العربية السعودية وبورصة دبي، ولكنه طمأننا على البورصة المصرية التي كانت من أقل البورصات في العالم تراجعًا.

الإصابة بكورونا سريعة جدًا

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع علي فضائية «صدي البلد» كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه حتى الآن لم تصل مصر لذروة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وخصوصا أن الفيروس سريع الانتشار بصورة أقوى من المرحلة الأولى، وبالتالي أعداد المصابين ستكون كبيرة جدا عن الموجة الأولى، وهو ماحدث بالفعل وارتفعت أعداد الإصابات بشكل مخيف، مشددة على أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المعلنة، هي للأشخاص الذين أجروا مسحة لدى وزارة الصحة.

اقتران زحل والمشترى غير متعلق بـ كورونا

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «cbc»، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إن اقتران كوكبي زوحل والمشتري ظاهرة لم تحدث منذ 800 سنة وحتى الآن، ولكن هذا ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

السلالة الجديدة من كورونا بدأت منذ شهور وموجودة بألمانيا

وفي نفس البرنامج، قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، إن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بدأ منذ شهور ماضية، وتم أخذ عينات من المواطنين، وتوصلت البحوث إلى وجود تحور شديد في الفيروس ولكن المعلومات المبنية على البحث في السلالة الجديدة لا تثبت حتى الآن أن الفيروس أشد من السلالة الماضية.

بينما قال زين العابدين الخفاجي، طبيب مراقب بمستشفيات برلين، إن هناك بعض الأطباء يؤكدون أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة في ألمانيا ولكنها بشكل بسيط.

الصحة العالمية لم تعتمد لقاح كورونا الصيني

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى هذه اللحظة يتم مراجعة اللقاح الصيني من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن هناك هيئات أخرى يتيح لها التصريح أو إجازة اللقاحات، مثل هيئة الدواء الأمريكية، والهيئات الأوروبية واستخراج تصاريح للقاحات ليست من منظمة الصحة العالمية فقط، وفي البرنامج ذاته شرح الدكتور عبدالكريم أقزيز، أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، وباحث في الكلية الملكية في بريطانيا، إن هيئة الدواء البريطانية وافقت علي لقاح «فايزر» الخاص بفيروس كورونا المستجد، كأول دولة توافق على هذا اللقاح لفيروس كورونا، وأول مواطن ظهرت عليه أعراض السلالة الجديدة كانت منذ فترة ولكن هيئة التسلسل الوراثي الخاصة كانت تخفي معلومات عن ظهور هذه السلالة لديها.

تحور «كورونا» لن يؤثر على اللقاحات

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، عبر «زوم»، قال الدكتور إسلام حسين، أستاذ علم الفيروسات، إنه ليس من المؤكد سيطرة اللقاحات على فيروس كورونا، وأنه من المبكر الحكم حول فقد اللقاح فاعليته حتى الآن بعد تحور الفيروس.

أديب عن الوضع في ووهان: أين وباء كورونا؟

فيما أبدى الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، استعجابه الشديد من الاحتفاليات التي تقوم بها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة الاخيرة، وعدم التقيد بأي إجراءات احترازية واختفاء معالم الوباء لديها بشكل تام، بعدما كانت بؤرة ومنبع لانتشار فيروس كورونا، متسائلًا: «إنتوا عملتوا إيه، ده عدى سنة فقط على انتشار فيروس كورونا، كانت سنة سودة ومهببة ومنيلة بـ60 نيلة على البشرية كلها».

ربما نحتاج لتعديل اللقاح

وقال الدكتور محيي الدين الشيخ، أستاذ الطب التجريبي والمناعة في جامعة كوين ماري بلندن، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن التحور في فيروس كورونا، كان أمرا متوقعا، والتوقعات تشير إلى أن الفيروس سيتغير وربما نحتاج إلى تعديل اللقاح، وأيضا تعديل وسائل اختبار الإصابة بالفيروس.

مطاعم المنشآت السياحية آمنة

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي إن أغلب المطاعم تطبق نسبة الـ50%، تصل العقوبات للمخالفين إلى غلق المنشأة السياحية، والمطاعم التابعة للمنشآت السياحية آمنة تماما.

إغلاق 11 بسبب إصابات كورونا

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة 34% فقط من الحضانات، هي التي عادت للفتح مرة أخرى قبل الإغلاق بالموجة الأولى، وحدثت إصابات بفيروس كورونا في 11 حضانة ونسبة الإصابة محدودة جدا، لوجود إجراءات احترازية مشددة، وعدد الحضانات التي تعمل الآن 4800 حضانة من إجمالي 14 ألف حضانة.