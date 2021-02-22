البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة تداعيات الأمطار

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وناشدت المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها غدا على بعض مدن المحافظة وعلى رأسها رأس غارب والزعفرانة شمال المحافظة.

و أفاد مركز العمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، في بيان له اليوم، بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية و احتمال سقوط أمطار على رأس غارب والزعفرانة غدآ الثلاثاء وذلك بناء على التنبوءات الواردة من غرفة عمليات السيول.

و كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس.

وشدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد طوال24 ساعة، لتلقي أي بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة، واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهاون فى تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة ومحاسبة أى مقصر، محذرًا الجميع بالالتزام بالتعليمات التى يجب اتخاذها في حالة حدوث الامطار.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر أنشأت عددا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة ، بتكلفة 572‪ مليون جنيه منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وانشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير .