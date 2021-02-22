بعد درة في «بين السما والأرض».. فنانات ظهرن بالحجاب في الدراما

انتشر عدد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بالفنانة درة وهي ترتدى الحجاب وهذه الصور هى من كواليس مشاركتها فى مسلسل «بين السما والأرض» الذي تشارك فى بطولتة بجانب هانى سلامة وويسرا اللوزى ونجلاء بدر وسوسن بدر ونورهان وندى موسي ومنى عبدالغنى ومحمود الليثي ومصطفي درويش والعمل هو سيناريو وحوار اسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ إخراج ماندو العدل والعمل ينتمى لنوعية الأعمال 15 حلقة.

ولفتت درة الأنظار بظهورها المميز بالحجاب ما جعل الكثيرين يشاركون الصور عبر صفحاتهم، ولم تكن درة هى الفنانة الوحيدة التى ظهرت بالحجاب فى أعمالها، لكن سبق وظهرت عدد من الفنانات به، وكان منهم الفنانة مى عز الدين والتى ظهرت محجبة فى مسلسل «رسايل» وبمجرد ظهورها لاقت استحسان الكثيرين على إطلالتها.

وهناك أيضا الفنانة ريهام عبد الغفور والتي ظهرت مؤخرا فى مسلسل «ربع قيراط» الذي قدمته بجانب الفنان مصطفى درويش وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ولم تكن هذه المرة الوحيدة فقد شاركت فى أكثر من عمل بهذه الاطلالة.

وتنضم اليهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والتي ظهرت بالحجاب خلال أحداث مسلسل «نسر الصعيد» الذي شاركت فيه بجانب الفنان محمد رمضان.

وهناك ايضا الفنانة هنا الزاهد التي ستظهر بالحجاب ضمن أحداث إحدى حكايات مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر» ونشرت إحدى صور لها بالشخصية التي تدعى مريم.