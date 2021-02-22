جدول امتحانات الفصل الأول الدراسي بمدرسة الضبعة النووية 2021

اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول الخاص بطلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

وقال «سلامة»، في تصريح له اليوم، إن المدرسة الثانوية النووية نظام الدراسة بها خمس سنوات، وامتحانات النقل تبدأ من الصف الأول وحتى الصف الرابع، وستعقد داخل مقر المدرسة، في مدينة الضبعة.

وتبدأ امتحانات الصف الأول يوم 27 فبراير من الشهر الجاري، وتستمر حتى 3 مارس المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثاني من 6 مارس وتستمر حتي 9 مارس، علي أن تنطلق امتحانات الصف الثالث في 27 فبراير وحتى 2 مارس، وتختتم امتحانات النقل بالمدرسة الثانوية بالصف الرابع على مدار 5 أيام وتبدأ في 6 مارس المقبل، وتستمر حتى 10 مارس.

وكشفت جداول الإمتحانات للصفوف الأربعة بالمدرسة النووية الذي حصلت «الوطن» علي نسخة منه، احتوائها على امتحانات، مواد وقاية إشعاعية، وأجهزة ومعدات كهربائية، وأجهزة القياس النووية، وعلوم هندسية، ولغة عربية، وفيزياء عامة، والمحطات والأمان النووي، والرسم الفنى، ودوائر رقمية ومنطقية، وتحكم منطقى، ورياضيات وتكنولوجيا ميكانيكا، والكترونيات القوى، ونظم إتصالات، وإلكترونيات صناعية، وتخطيط وإدارة إنتاج، ولغة إنجليزية، وتحكم آلي، ورسم فني كهربي، والرسم الفني باستخدام الحاسب.

كانت مديرية التربية والتعليم بمطروح أعلنت استمرار تجهيز اللجان الامتحانية في جميع المدارس بنطاق المحافظة في جميع الإدارات التعليمية بالتعليم الفني والعام، وإتخاذ جميع التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الإجتماعي وتخفيف أعداد الطلاب داخهل اللجان، وتعقيم اللجان، قبل إنطلاق الإمتحانات، للحفاظ علي الصحة العامة للطلاب وحمايتهم.