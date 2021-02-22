عاجل.. محمد حسان يخضع لعمليه جراحية

أجرى الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الشهير عملية جراحية اليوم بإحدي المستشفيات الخاصة، وطمأن أحمد حسان نجل الشيخ الكبير جمهور ومحبي الداعية علي صحته والوضع الصحي له بعد خروجه من المستشفي

وقال أحمد حسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: لله الحمد والشكر الشيخ محمد حسان بخير وصحة وعافية، حيث أجري عملية جراحية اليوم وخرج من العمليات والحمد لله هو بخير. وطالب نجل الداعية الكبير جمهور ومحبي الشيخ محمد حسان الدعاء له بدوام الصحة والعافية.

الوضع الصحي للشيخ محمد حسان

وكان محمود حسان شقيق الداعية الإسلامي الشهير محمد حسان كشف في تصريحات مسبقة لـ«الوطن» تطورات الوضع الصحي للداعية الكبير، وتواجده في أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وقال «حسان»، إن الداعية الكبير بخير، وتحسنت حالته قليلا خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى تواجده في المستشفى لعلاج أزمة صحية متعلقة بالمسالك البولية والكلى، وأضاف: «ندعو الله أن يرفع عنه المرض، ويعيده سالما إلى بيته وكل شيء بيد الله نسأل عفه وكرمه».

ونفى ما تردد حول وجود الشيخ محمد حسان في وحدة العناية المركزة، مؤكدة أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه متواجد بغرفة عادية. وأضاف شقيق الداعية الكبير: «كل شئ بقدر الله، الشيخ بخير في المستشفى وليس في العناية».

وحول ما تردد حول إصابة الداعية بفيروس كورونا، أكد الشيخ محمود حسان أن تلك شائعات ليس لها أساس من الصحة، قائلًا: «الحمد لله الشيخ محمد حسان بخير».

وشهدت صفحات إسلامية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتشار الأدعية الموجهة للداعية محمد حسان بعد نقله للمستشفى، بأن يتم الله شفاءه.