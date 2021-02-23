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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:20 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب طموح ويفضل الكتمان والغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

 رغم الضغوط والتشوش، يمكنك اليوم أن تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

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