حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تحب امرأة برج الحوت الاهتمام بالمناسبات والأعياد فهما من الأولويات في لائحتها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نشوى مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أكتوبر.