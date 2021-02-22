6 ملايين جنيه لإنشاء 5 حدائق بحي الزهراء بمدينة الطور

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة الطور، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة، والمقرر افتتاحها الشهر المقبل في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وقال المحافظ إنه يجري إنشاء 5 حدائق على طول الطريق المقابل لحي «الزهراء» بطول كيلومتر، وعرض 30 متراً، وتتضمن مساحات خضراء، و13 برجولة، و5 أحواض زهور، واستراحات للمواطنين، وإضاءة، بتكلفة تتعدى 6 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه يجري إنشاء منطقة خاصة بالعائلات على الكورنيش، أطلق عليها «مقصد العائلة»، بجوار شارع 306، بهدف خلق وتوفير فرص عمل جديدة لشباب مدينة الطو، وإحياء التراث السيناوي.

وأوضح أن «مقصد العائلة» يُعد مكاناً ترفيهياً للعائلات وأطفالهم من أهالي مدينة الطور وزائريها، ويٌقام على مساحة 5500 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويتضمن مضماراً للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام، ومدينة ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر، لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ودورات مياه.

ووجه المحافظ القائمين على تنفيذ هذه المشروعات بتطبيق نظام العمل على ورديات، للانتهاء منها في أقرب وقت، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري إعداد دراسة لإقامة منطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي على الكورنيش، لتقديم عروض الفلكلور السيناوي للزائرين.

رافق المحافظ في جولته بمدينة طور سيناء المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ومدير عام مديرية الإسكان، ومدير عام الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.