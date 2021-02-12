إدوارد: اعتذرت عن مسلسل عادل إمام عشان اشتغل مع حمادة هلال

قال الفنان إدوارد، إن المطرب حمادة هلال أطيب إنسان وأجدع إنسان قابله، متابعا: «عنده تواضع غير طبيعي مشتفتش حد من الممثلين عنده تواضع زيه»، لافتا أن أول مسلسل شارك معه كان «ولي العهد»، والذي «كسر الدنيا»، بحسب وصفه، متابعا: «السنة اللي اعتذرت فيها عن مسلسل (أستاذ ورئيس قسم) للفنان الكبير عادل إمام، اشتغلت مع حمادة هلال لأنه صاحبي».

وكشف إدوارد خلال استضافته مع المطرب حمادة هلال والفنانة ويزو، ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، سر اسم «ليندا»، قائلا إن الأغنية لبنانية موجودة في السبعينات، وليست جديدة، حيث أعاد توزيعها، متمنيا العمل مع الفنان حمادة هلال قريبًا، «برتاح معاه نفسيا الواحد حاسس أنه مش رايح يشتغل».

ووجه إدوارد حديثه للفنانة ويزو قائلا: «ويزو لو خست مش هتحب نفسها، مرة أنا خسيت جامد وصورت فيلم مع رامز جلال (مراتي وزوجتي) محبتش نفسي وقولت للدكتور بتاعي أنا محبتش نفسي فراح قالي اشرب وآكلت شيوكولاتة عشان وزني يرجع تاني».

وتعاقد إدوارد مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة، وقال لـ«الوطن»، إن المسلسل سيكون مفاجأة من العيار الثقيل ويوجد به الكثير من المفاجآت.

وذكر أن «نسل الأغراب» ينتمي لنوعية المسلسلات الصعيدية، وهذا ليس جديدًا عليه، إذ كانت آخر أعماله الصعيدية مسلسل «ولد الغلابة» في رمضان 2019 مع المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا، مشيرًا إلى أنه يحضر في الوقت الحالي للشخصية، تمهيدًا للتصوير خلال الأشهر المقبلة.

وشارك إدوارد مؤخرا في بطولة مسلسل «لؤلؤ» مع مي عمر وأحمد زاهر، والذي يعرض على شاشة قناة on.