تعليم البحر الأحمر تطمئن الطلاب وأولياء أمورهم في التيرم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة هشام منير عبدالغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدة إجراءات وضوابط، بمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من الأسبوع المقبل، على أن تلتزام بها الإدارات التعليمية والمدارس، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وطمأن وكيل وزارة تعليم البحر الأحمر في بيان له، أولياء الأمور، بتهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة، وسلامة المشرفين داخل اللجان وخارجها، والحفاظ على نظافة المكان، وانتظام العمل، والالتزام بتقليل عدد الطلبة داخل اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على تشكيل غرف عمليات الادارة لمتابعة الامتحانات ورصد أي معوقات تعيق سير أعمال الأمتحانات، بالاضافة الى توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الإجتماعي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة عدد الحجرات بما يتناسب مع عدد المصححين للحفاظ علي التباعد الإجتماعي والتهوية المناسبة للحجرات وضرورة تحري الدقة والانضباط في الفترة المحددة للتصحيح ولن يسمح بحدوث أي تجاوزات في هذه الفترة.

وفي ذات السياق هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم لقاء بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية مع مديري الإدارات التعليمية و موجهى العموم بشأن نظام الإمتحانات لجميع المراحل التعليمية حتى الصف الثاني الثانوي والمحددات والضوابط التي يجب إتباعها لهذه المرحلة والإلتزام بالجداول المعلنة بالكتاب الدوري موضحاً على عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية إستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وذلك في ظل إستمرار تداعيات جائحة كورونا.