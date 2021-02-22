عبير صبري عن «خيانة عهد»: «كنت هعتذر عن المسلسل.. وجوزي اللي أقنعني»
كتب:
أحمد حسين صوان
07:04 م | الإثنين 22 فبراير 2021
عبير صبري ويسرا في كواليس مسلسل خيانة عهد
كشفت الفنانة عبير صبري، كواليس تجربتها مع مسلسل «خيانة عهد» للفنانة يسرا، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: «كنت هعتذر عن المسلسل لكن زوجي هو اللي أقنعني».
وقالت عبير صبري، لـ«الوطن»، إنها تروي تفاصيل الأعمال التي تُشارك فيها لزوجها، وتُبدي له موقفها منه، متابعة: «هو اللي خلاني أقبل دور (خيانة عهد)، عشان أنا كنت خايفة أظهر كأم للأبناء دي، قلت له إيه العيال دي.. أنا هعتذر عن الدور».
وأضافت: «زوجي أبدى دهشته من وجهة نظري، وقال لي لا متفكريش كده خالص.. الممثل الجيد يجسد أي حاجة»، مؤكدة بقولها: «زوجي لفت نظري لده فعلًا واقتنعت بكلامه.. لكن طول فترة التصوير كنت خايفة ومتوترة برضه».
وأعربت عبير صبري، عن سعادتها بتجربتها في مسلسل «خيانة عهد»، متابعة: «كانت من أجمل الخطوات، كان الدور فيه مناطق كتير حلوة، وانا انبسطت بالتجربة دي وفخورة بخيانة عهد».