عبير صبري عن «خيانة عهد»: «كنت هعتذر عن المسلسل.. وجوزي اللي أقنعني»

كشفت الفنانة عبير صبري، كواليس تجربتها مع مسلسل «خيانة عهد» للفنانة يسرا، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: «كنت هعتذر عن المسلسل لكن زوجي هو اللي أقنعني».

وقالت عبير صبري، لـ«الوطن»، إنها تروي تفاصيل الأعمال التي تُشارك فيها لزوجها، وتُبدي له موقفها منه، متابعة: «هو اللي خلاني أقبل دور (خيانة عهد)، عشان أنا كنت خايفة أظهر كأم للأبناء دي، قلت له إيه العيال دي.. أنا هعتذر عن الدور».

وأضافت: «زوجي أبدى دهشته من وجهة نظري، وقال لي لا متفكريش كده خالص.. الممثل الجيد يجسد أي حاجة»، مؤكدة بقولها: «زوجي لفت نظري لده فعلًا واقتنعت بكلامه.. لكن طول فترة التصوير كنت خايفة ومتوترة برضه».

وأعربت عبير صبري، عن سعادتها بتجربتها في مسلسل «خيانة عهد»، متابعة: «كانت من أجمل الخطوات، كان الدور فيه مناطق كتير حلوة، وانا انبسطت بالتجربة دي وفخورة بخيانة عهد».