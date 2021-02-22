أستاذ اقتصاد بترول: زيادة أسعار «البنزين والسولار» أول أبريل وارد

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لإعلان الأسعار الجديدة لـ«البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى» في إبريل المقبل، ليكون التسعير الثاني خلال العام الميلادي الحالي، التي سيتم العمل بها لمده 3 أشهر حتى يوليو المقبل.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود، تثبيت أسعار البنزين والسولار في اجتماعها الأخير في يناير الماضي، حيث اتخذت اللجنة، قرار التثبيت بعد استمرار أسعار النفط العالمية في مستواها، الذي لم يتعدى الـ50 دولار في ذلك الوقت.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاديات البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار المحلية للوقود والبنزين خلال اللجنة القادمة، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية، وتخطيها لحاجز الـ60 دولار للبرميل.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحديد أسعار الوقود يعتمد أيضا على أسعار النفط العالمية، وفي حالة ارتفاعها بهذا الشكل الكبير، ستتخذ وزارة البترول قراراتها بزيادة أسعار البنزين، لتتواكب مع السعر العالمي، خاصة بعد إلغاء الدعم عن الوقود، وربطة بالسوق العالمي.

ووفقاً لنص قرار تشكيل اللجنة التي حدد لها الاجتماع بشكل دوري كل 3 أشهر، للنظر في أسعار الوقود، طبقا لآلية التسعير التلقائي، والتي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، وفقًا لمعادلة سعرية تضم 3 مكونات هي: سعر برميل النفط خام برنت العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، وفي ضوء المكونات الثلاث السابقة، يتم تسعير المنتجات البترولية، بتثبيت أو خفض أو زيادة الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% في الحالتين الأخيرتين.