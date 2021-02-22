مهندس ديكور يوضح الفرق بين السيراميك والبورسلين وطريقة التركيب

يتطلب تشطيب الشقة بشكل صحيح الاهتمام بجميع مراحل التشطيب من «المحارة والسباكة والكهرباء والسيراميك والدهانات»، لتجنب الوقوع في أخطاء من الصعب تداركها.

ويقدم مهندس الديكور مصطفى نوح نصائح لقراء «الوطن»، وطرق معرفة الفرق بين السيراميك والبورسلين، وطرق تركيبهما بشكل صحيح، على النحو التالي:

يقول مصطفى نوح لـ«الوطن» إنه يجب اختيار السيراميك ومعرفة مقاساته ورسمه من مهندس الديكور قبل التركيب، ليتم تحديد أماكن وضع الأجزاء الزائدة من السيراميك من البداية بشكل غير واضح، لكي لايؤثر على شكل السيراميك في الحجرة، موضحا أن أبرز مزايا البورسلين أنه يحتمل الاحتكاك ولمعته أعلى من السيراميك، ولديه أنواع عديدة أفضلهم الإسباني والأسوأ الصيني.

وبعد ذلك يتم حساب المساحة ويتم إضافة 10% احتياطي للهالك، وفي حال البلاطات الكبيرة يكون كمية الهالك أكبر ويحدد ذلك الرسومات، خاصة إذا كانت المساحة صغيرة، وبعدها يقوم المبلط بتحديد السعر، ويبدأ عمله بمراجعة عمل شرب وأماكن «البيبة» ويبدأ عمله.

ثم يبدأ المبلط بالحوائط قبل الأرضيات، ويمكن أن يتم تركيب سيراميك الحائط على الطوب الأحمر بدون محارة ويتم وضع خيط رأسي وأفقي وميزان مياه ليكون السيراميك متناسق، أما في حال تركيب البورسلين على الحوائط يجب أن يتم عمل محارة على الحائط ويتم لصق البورسلين بمادة اللصق الخاصة به.

وأوضح «مصطفى» أنه يمكن تلميع السيراميك بعد تركيبه بالخل، ويتم الاستلام من خلال «القدة» للتأكد من عدم وجود ميول، ويجب التأكد من ميول الحمام أيضًا ويتم استلامها بميزان المياه أو سكب مياه، للتأكد من سريانها إلى البيبة، ويجب التأكد من عدم تركيب بلاط مشروخ أو مكسور، والتخبيط على السيراميك، لمعرفة إذا كان تحته فاضي أم لا، حيث إن صوت التطبيل دليل على وجود فراغ تحته.