تفاديا للفواتير المرتفعة.. قدم قراءة «الغاز» إلكترونيا قبل 15 مارس

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت، حيث تقوم شركات توصيل الغاز الطبيعي والشركات العاملة في مجال تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، في بدء تسجيل قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا بعد 7 أيام، وذلك لتفادي المحاسبة، بمتوسط شهري للاستهلاك أو تراكم الفواتير.

وتبدأ مهلة تسجيل قراءات الغاز الاثنين المقبل الموافق 1 مارس، لتستمر فترة التسجيل 15 يومًا، لاستقبال طلبات العملاء بتسجيل القراءات للمحاسبة على الاستهلاك الفعلي للعداد.

ونظرا لسعي الدولة للرقمنة والتسهيل علي المواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا في العالم، جرى إطلاق 13 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك سداد الفواتير، في ظل عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وتتمثل الـ13 طريقة لتسجيل القراءات ودفع الفواتير في:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوريـ مصاريـ أمان- بي- خدماتي ـ ضامن).

9- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.