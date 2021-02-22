مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، نتيجة انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق الصعيد، بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير المستشفى العام، بوصول كل من «هاني عزام حسن محمد»، 44 سنة، ومقيم ساقلتة بمحافظة سوهاج، جثة هامدة، و«محمود محمد سعد أحمد»، 50 سنة، ومقيم مدينة نصر، و«حسن مصطفي محمد أبو الحسن»، 52 سنة، ومقيم أدفو بمحافظة أسوان.

تبين من تحريات مباحث مركز ملوي أن المتوفي والمصابين كانوا يستقلون سيارة قيادة المصاب الأول بطريق الصعيد، وانقلبت بهم مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الاثنين الآخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.