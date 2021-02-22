بريد الوطن.. لا تنشغل بعيوب الناس

ستصبح حياتك رائعة وردة يانعة أينما ذهبت إذا أدركت حقيقة وجودك فلا أحد يمنحك السعادة غيرك، واصل السير وأنت منشغل فى حب ذاتك واترك ما لا يعنيك فكل ساقٍ سيُسقى بما سقى، وأبصر عيوبك وأصلحها حتى لا تنشغل بعيوب الناس فترتاح لك النفوس وتكون محبوباً منهم فيسترك الله ويكف ألسنة الناس عنك.

لا تكن من الذين يكثرون نقد الناس ويذكرون عيوبهم وخطاياهم ويضخمونها ويهتكون أستارهم بل انظر إلى عيوبك وسوءاتك، فأنت بذلك تعكس ضآلة نفسك وحقارتها وثقتك الضعيفة عندما تجلس فى المجالس وتقع فى عرض الصالحين فتظهر ما فيك متحدثاً بما يشوه صورتهم مشنعاً بهم متتبعاً لعوراتهم فلا أحد يسلم بغضك وأذاك. حتى لا تطال العتمة ما تبقى من روحك وحتى يبشرك الله بجمال أيامك القادمة، انظر إلى أعماقك وعيوبك حتى لا تكون تائهاً عن نفسك ستجد روحك مشغولة عن عيوب الناس بل كن لنفسك كل شىء واهتم بها حتى ينضج عقلك، وفكرك يتسع، والحق يتضح لك، فتستطيع مشاركة الآخرين سعادتهم وانتصاراتهم وفرحهم وشكرهم للنعم التى منحها الله لهم، فحياتك بفراق الأشياء السيئة ستكون أفضل وسترى الدنيا من حولك بصورة أجمل. لا تركض خلف الأشياء التى تؤذيك وتلهيك عن النظر إلى طاقتك المبدعة وتقودك إلى الطرقات الخاطئة، بل دع الخلق للخالق وغيّر من نفسك واعتنِ بها لتترك خلفك كل أثر جميل، واصل السير وابحث عن الأشياء التى تشبهك وتلهمك وتشعرك بالإيجابية وتغمرك بالسعادة حتى لا يغتال سوء الخلق أجمل ما فيك.

عصام كرم الطوخى

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