تعليم جنوب سيناء يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية بجنوب سيناء، اجتماعاً اليوم الاثنين، بحضور عادل عتلم، وكيل المديرية، ومحمود السعيد، مدير التعليم العام، وموجهي العموم بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي الإدارات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر الجهود بين هيئة وعناصر العملية التعليمية خلال الفترة القادمة، وإعلان حالة الطوارئ والعمل على تذليل كافة العقبات، وجاهزية المطابع السرية بالإدارات، لطباعة الأعداد المطلوبة لأوراق الامتحانات بسرعة ودقة تامة .

وأكد وكيل الوزارة على الموجهين بالمراعاة الدقيقة لمواصفات ورقة الامتحانات والوزن النسبي، مع إتاحة الدعم الكامل لموجهي الإدارات وبالتنسيق مع موجهي العموم ومديري الإدارات.

وطالب بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات، وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، وأن مسؤولية تطبيق تلك الإجراءات تقع على عاتق مديري الإدارات والمدارس التابعة لها.

وناقش تفاصيل وآلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والتي أعلن عتها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطالب بضرورة إخطار ولي الأمر من خلال الإعلان داخل الإدارة والمدرسة عن قرارات وألية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدم الاكتفاء بدور الإعلام والميديا في الإحاطة بتلك القرارات.

وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات بضرورة إخطار المدرسة لولي الأمر بضرورة استمرار متابعة التدريس أون لاين خلال الفترة الحالية حتى عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأخذ إقرار من ولي الأمر في حالة اختياره لمتابعة أبنائه الدروس أون لاين، وحضورهم فقط وقت الامتحان.

وكذلك في حالة رغبة ولي أمر الطالب تأجيل الامتحان هذا العام، يقوم بتقديم إقرار مكتوب للمدرسة بذلك، ولا تحسب سنة رسوب، وإعلان المدارس عن هذه الإجراءات على صفحتها مع أهمية تحلي مدير المدرسة بالحنكة في التعامل مع ولي الأمر، من أجل تطبيق تلك القرارات وبما يحقق مصلحة المنظومة التعليمية.

وأتاح وكيل الوزارة للموجهين العموم الفرصة لتدارس الصورة النهائية لشكل الورقة النهائية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، مؤكدًا على مديري الإدارات المتابعة المباشرة والواقعية والموثقة بالصور للمدارس والتأكد من عمليات التطهير في المدارس وفق الاجراءات الاحترازية، مع تقديم إفادة للمديرية عن مدارس الإدارات وجاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني ووفق إجراءات وزارة الصحة.