سميرة سعيد وهاني مهنا.. علاقة بدأت بحب وانتهت بتصريحات مثيرة للجدل

رفضت النجمة سميرة سعيد أثناء استضافتها فى برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني أن ترد على التصريحات الغريبة التى أدلى بها الفنان والموسيقار هاني مهنا خلال الفترة الماضية والتى دارت حول علاقته بالفنانة أثناء وبعد زواجهما الذى انتهى بالطلاق عام 1994.

سميرة وهاني تزوجا فى 1994 بدون إنجاب

علاقة سميرة وهاني مهنا شغلت الرأي العام المصري والعربي طيلة بداية فترة التسعينات من القرن الماضي، بعد أن تزوجت الفنانة الأولى عربيا من الموسيقار المصري الذى كان يخطف الأنظار خلال تلك الفترة وبالتحديد تمت الزيجة عام 1990، وظلت مستمرة إلى عام 1994، ورغم قصر فترة الزواج التى تشهد إنجاب أطفال إلا أنها كانت دوما حديث وسائل الإعلام.

الانفصال رسميا بين الطرفين وقع مع بداية عام 1994، ورفض الاثنان فى ذلك التوقيت الإفصاح عن سبب الطلاق وبعدها تزوج الاثنان، حيث تزوجت سميرة من رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي، في حين تزوج مهنا من سيدة فرنسية.

ورغم مرور عشرات السنوات إلا أن سميرة رفضت طيلة الوقت الحديث عن سبب الطلاق إلا فى مقابلة مع الإعلامي نيشان قالت فيها إن الغيرة الفنية كانت السبب الرئيسي وراء الطلاق وأنه كان يعتقد أنها تنظر للجمهور وتبتسم لهم خلال الحفلات وتركز فى الغناء، في حين أن مهنا خرجت بتصريحات غريبة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب الانفصال، مؤكدا أن العلاقة لم تكن جيدة بينهم بين العمل.

كما أنه أدلى بتصريحات شديدة الغرابة رفضها عدد كبير من محبي سميرة سعيد حول علاقتهما بعد الطلاق، حيث أشار إلى أنه أقام معها فى إحدى المرات بغرفة واحدة بسبب عدم إعلان الطلاق فى وقتها، وكشف على أنهم كانوا قد اتفقوا على عدم الإنجاب منذ اليوم الأول من الزواج نظرا لأنه لديه أولاد من زوجته الأولى، كما أنه أعلن أنه طلقها بسبب رفضه فكرة أن تطلب هي الطلاق.