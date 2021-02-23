4 وحدات لإنقاذ ضحايا قارب الملاحات والبحث في الأعماق فجراً

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم تجهيز 4 وحدات إنقاذ، و4 عربات إسعاف، للمشاركة في عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ المصابين في حادث غرق قارب في بحيرة مريوط، قرب مدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، لافتاً إلى تواجد مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي لتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية قبل قليل، من موقع حادث غرق القارب في الملاحات، بمنطقة «الهوارية»، غرب مدينة الإسكندرية، أنه يتم حالياً انتشال الجثث وإنقاذ الغرقى المتواجدين على سطح المياه، ومن المتوقع أن تستمر هذه العمليات حتى فجر غد الثلاثاء، على أن تبدأ عمليات البحث في الأعماق بعد الفجر.

ولفت المحافظ إلى التعاون مع الأهالي لخروج الجثامين وانتشال الغرقى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تجهيز 4 مستشفيات بمحيط الحادث لاستقبال أي مصابين.

وأوضح أن تلك المراكب تعد مراكب عشوائية، التي تتجول في محيط بحيرة مريوط، وليست مركب صيد، كما ردد البعض خلال الأخبار الأولية للحادث.