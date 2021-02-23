جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء في السوق القديمة بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، جولة ميدانية ليلية بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير السوق التجاري القديم واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ووجَّه محافظ جنوب سيناء بسرعة تنفيذ مشروع المنطقة التراثية التي تعبر عن مصر القديمة، والقاهرة الفاطمية، عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع.

وقال المحافظ إن القرية التراثية ستكون إضافة للمزارات السياحية بالمدينة، خاصة أنه سيجري بالتوازي مع تنفيذ المشروع أعمال تجميل وإعداد واجهات جميع المحال بمنطقة السوق القديمة لتتماشى مع الطراز المعماري لمسجد الصحابة، بهدف الحفاظ على الشكل التراثي بالمنطقة، والذي يظهر جمال وعبق التاريخ لتصبح منطقة السوق التجارية مزارًا ومقصدًا سياحيًا لكل رواد المدينة الساحرة.

وطالب محافظ جنوب سيناء بضرورة تناسب أنشطة المحال بمنطقة السوق مع المظهر التراثي، مؤكدًا أن كل التغيرات التي ستجري بالمنطقة ستتقيد بالشكل والطراز المعماري لجميع المحال.

جدير بالذكر أن منطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ تشهد تطوراً ضخما وتغيراً للشكل العام والأنشطة لتناسب مسمى مصر القديمة، كما يتم الانتهاء حالياً من المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي مع إنشاء محال وكافيتريات تتناسب مع الطابع السياحي.

وكان اللواء خالد فودة قد أجرى جولة تفقدية بمدينة طور سيناء لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية الخاصة بتطوير المدينة، والمقرر افتتاحها الشهر المقبل في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق حمام موسى، بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، تنفيذ جهاز تعمير سيناء، وإضافة إلى أنشطة خدمية وسياحية بالمنطقة، وإقامة وحدة تحكم بالكاميرات تشتمل على شاشات عرض، لممشى أهل مصر وكورنيش مدينة الطور، وجرى اعتماد تأمين ممشى مدينة طور سيناء السياحي بأحدث منظومة تأمين بانورامية تتكون من كاميرا بانورامية واحدة (200 ميجابكسل) 180 درجة رؤية، ملحق بها من الخلف عدد 6 كاميرا 20 ميجا بكسل للكاميرا الواحدة.