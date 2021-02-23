انتهى من التحقيق وذهب للاحتفال.. اول ظهور لتامر أمين بعد سحب ترخيص مزاولة الإعلام (صور)

احتفل الإعلامي تامر أمين، رفقة عدد من أصدقائه خلال الساعات الماضية فى منزل أحد رجال الأعمال أصحاب توكيلات سيارات كبرى في القاهرة، بحضور عدد من الموسيقيين أمثال الفنانين أحمد جمال وحسام حسني والدي جي ياسر الحريري.

تامر أمين احتفل عقب التحقيق معه مع عدد من الفنانين

يعد هذا هو أول ظهور لتامر أمين عقب صدور قرار من المجلس الاعلى للأعلام بسحب ترخيص مزاولة الإعلام الخاص به، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في برنامجه آخر النهار المذاع عبر قناة النهار والتي اتهم فيها رجال الصعيد برمي أولادهم الصغار من شباب وبناتهم للعمل في البيوت من أجل الصرف عليهم.

كانت نقابة الإعلاميين، ألغت تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين استنادا، على 4 بنود قانونية، إذ أكدت الحيثيات ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام «2،4،6،7».

وقررت نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

كما أصدر مجلس إدارة قنوات النهار بيان أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي حدث في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين ، في خطأ غير مقصود.

تامر أمين، بعد صدور القرار خرج في فيديو مصور، يعتذر فيه لمن طالتهم المضايقات جراء استخدام عبارات مهينة لهم، كما قدمت قناة «النهار» اعتذارا لمشاهديها، واعدة بفتح تحقيق في الواقع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الإعلامي تامر أمين، الجدل بتعليقاته، فقد سبق وتعرض لهجوم حاد من بعض الفنانات، نتيجة لهجومه عليهن منهم فيفي عبده والراقصة دينا التى اعربت عن سعادتها بايقاف تامر امين وقالت فى تصريحات بأن الله اتى لها بحقها بعد ايقافه بسبب اساءته المكررة لها