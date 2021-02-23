القليوبية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

قال مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، أمس الإثنين، إن 7 حالات توفيت بفيروس كورونا بمستشفيات القليوبية من بينهم 4 سيدات.

وبحسب المصدر إن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم 4 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها ومستشفى الكويتي والمعلمين حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم «عماد الدين.ص» 32 عاما، من مدينة طوخ، و«أشرف.م»، 56 عاما، من قرية كفر الجزار مركز بنها، و«رباح.م»، 68 عاما، من قرية نقباس التابعة لمركز بنها، و«سامية.ط»، 60 عاما، من مدينة طوخ.

أمام المتوفى بمستشفى التأمين الصحي النموذجي هي «زمزم أ ي» 71 عاما، من قرية كفر طحلة التابعة لمركز بنها.

وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى الكويتي هو «السيد ع س» 74 عاما، والمتوفى بمستشفى المعلمين هي «هناء إ غ» 50 عاما، من مدينة قها.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت بالأمس 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة لليوم الرابع على التوالي بعد أن سجلت اليوم 16 حالات إصابة جاء بعدها مدينة ومركز الخانكة الذي سجل 11 حالة، فيما سجلت مدينة العبور وقها صفر إصابة؛ ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13032 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 993 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 815 حالة، وبنها 4060 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1312 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1364 حالة، وشبين القناطر 890 حالة، وطوخ 1681 حالة، قليوب 895 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 753 حالات إصابة".