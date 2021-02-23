5 هدايا من «التعليم» للطلاب المقيمين بالخارج رغم كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من المزايا التي قدّمتها للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، في إطار حرصها على إتاحة الفرصة لهم باستكمال مراحلهم التعليمية، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، ودخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، المزمع عقدها في 27 فبراير الحالي.

هدايا «التعليم» للطلاب المقيمين بالخارج

1. إتاحة موقع إلكتروني للطلاب المقيمين بالخارج، ليتمكنوا من تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية إلكترونيًا.

2. تبدأ إجراءات التسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية للمقيمين بالخارج، يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.

3. عقد الامتحانات إلكترونيا في الخارج بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في البلاد التي تم تعليق الدراسة بها.

4. عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عقب العودة إلى أرض الوطن.

5. التنبيه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنّ الوزارة حرصت على تصميم مجموعة حلول مبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي.

وأكد شوقي، أنّ الوزارة تمتلك كمّا هائلا من مصادر التعلم لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وأنّ الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أي صف دراسي إلى الصف الأعلى دون تقييم عادل في لجان مراقبة.

وفي سياق منفصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكواد الاختبارات للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر عقدها في 27 فبراير الحالي، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان، مشيرة إلى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.