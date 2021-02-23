انتظام حركة الصيد رغم هطول أمطار ثلجية بدمياط

شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار ثلجية مصحوبة بصقيع و رعد على كافة أنحاء المحافظة، فجر اليوم، دون تأثر حركة الصيد و الملاحة البحرية بميناء دمياط.

وقال حسام وفدي رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، في تصريح لـ«الوطن»، إن الطقس مهيئ للصيد حيث لم تشهد دمياط سوي سقوط ثلوج لبعض الوقت فحسب لكن ارتفاع الموج لم يتخط المتر و بالتالى الطقس مناسب جدا للصيد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تقلبات حالة الطقس، التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء، تكون ذروتها يوم الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد، في بيان لها أن أسباب عدم استقرار الطقس هو نشاط منخفض البحر الأحمر بالإضافة إلى تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا، وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية، الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر وينتج عنه عدم الاستقرار، حيث يتسبب المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا في انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية.

و تنشط الرياح على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، كما سيشهد هطول أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية» بنسبة 70% تقريبًا على فترات متقطعة، بينما ستكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبَرَد على مناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش» بنسبة 80% تقريبًا على فترات متقطعة.