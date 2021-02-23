«أنا وهؤلاء».. كتاب عن حكايات عمالقة الصحافة للكاتب أحمد عبدالكريم

تحت عنوان «أنا وهؤلاء في بلاط صاحبة الجلالة» أصدر الكاتب الصحفي أحمد عبدالكريم نائب رئيس تحرير الأخبار الأسبق كتابه الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة السيرة الذاتية الخاصة به.

يتناول الكتاب حكايات عن عمالقة الصحافة وبلاط صاحبة الجلالة أمثال مصطفى وعلي أمين وموسى صبري، وسعيد سنبل، وإبراهيم سعدة، ووجية أبو ذكري، وجميل جورج، وفايز بقطر، وعبدالفتاح الديب، محمد بركات، والدكتور حسن البنا، ومحمد عبدالمقصود، وكرم سنارة، وجمال حسين، وحسني ميلاد، وجزء من السيرة الذاتية لصاحب الكتاب خلال مسيرة 40 عاما من العطاء في مجال الصحافة؛ حيث خاض عددا من التجارب في إصدار الجرائد المحلية محولا إياها لمعمل لتفريغ جديد من الصحفيين نجح في إعتلاء أماكن مرموقة في تجربة مصر مع الصحافة المستقلة ومنهم الصحفيين عبدالحكم الجندي، ومهدي عبدالحليم وأمجد عامر والزميل حسن صالح والدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية التابع لرئاسة الجمهورية والهيئة العامة للاستعلامات حاليا.

كما تضمن الكتاب الصادر عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع حكايات للكاتب مع عددا من المسؤولين والمحافظين بالقليوبية بداية من المستشار أحمد صبري البيلي محافظ القليوبية الأسبق، ومرورا بالمستشار عدلي حسين، ونهاية باللواء محمود عشماوي.

ويعد الكتاب الجزء الثالث من السيرة الذاتية للكاتب والتي بدأها بكتاب حواديت وكواليس صحفية حكايات تحت شجرة التوب بجانب إصدارات الطريق إلى صاحبة الجلالة، وعازف الناي حيث بدأ الكاتب حياته صحفيا بأخبار اليوم لمدة 40 عاما وتولى رئاسة تحرير العديد من الصحف الإقليمية ومراسلا لعدد من المجلات السعودية والقطرية والكويتية بجانب التدريس بأقسام الإعلام بأداب بنها والتربية النوعية بجامعة ببنها وتناول سيرته الذاتية في عدد من الكتب تحدث فيها عن نشاته وبداية مشواره الصحفي وعلاقاته بالمصادر الصحفية حتى خروجه على المعاش عام 2018.

ومن المقرر أن تستضيف الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالتعاون مع جمعية الإعلاميين والصحفيين ندوة بداية شهر مارس المقبل لاحتفال بالكتاب تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية وعددا من المثقفين.