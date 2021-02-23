محافظ جنوب سيناء: بوادر إيجابية لعودة السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالأمس، الشيخ سامر خليفة، مالك إحدى شركات السياحة الإيطالية، وجانى فاليونجا، مدير فرع الشركة بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل تشغيل عدد من الرحلات المباشرة من مدينة نابولي الإيطالية إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة إنه توجد بوادر إيجابية لعودة السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ، حيث إنه سيتم تيسير الرحلة الأولى من نابولي إلى شرم الشيخ في بداية شهر أبريل المقبل، ومن المقرر أن تتضمن هذه الرحلة على عدد من أصحاب الرحلات السياحية الإيطالية، والإعلاميين، وإيطاليين من ملاك بعض الوحدات السكنية بمدينة شرم الشيخ.

وأكد أن الرحلة الأولى ستقل أيضًا عددًا من الأطباء الإيطاليين للتوقيع على بروتوكولات التعاون الطبي مع مستشفى شرم الشيخ الدولي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه سيبدأ بالفعل تيسير الرحالات السياحية في شهر يوليو المقبل بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، بالتعاون مع شركة إير كايرو المصرية، ما سيسهم في تضاعف أعداد السائحين الوافدين للمدينة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن يجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بكل دقة، حرصًا على صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

ورحب المحافظ بعودة السياحة الإيطالية مرة أخرى إلى مدينة السلام، وقال «للسائح الإيطالي مكانة كبرى في قلوب المصريين، وتعد شرم الشيخ من أفضل المدن السياحية التي يحرص السائح الإيطالي على زيارتها».

وأشار إلى أن شرم الشيخ تشهد طفرة في مجال البنية التحتية، من إنشاء شبكة طرق وكباري، وإضافة عدد من المزارات السياحية الحديثة والمتميزة، فضلا عن التطوير الشامل لكافة المقاصد السياحية، إضافة إلى حالة الأمن والأمان التي تنعم بها محافظة جنوب سيناء، والجو الصحي الذي لا يتوافر في أكبر المدن السياحية العالمية.