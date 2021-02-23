وزيرة التجارة تؤجل تنفيذ مبادرة «إحلال السيارات القديمة» إلى 22 مارس

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تأجيل تنفيذ مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، إعلام المتقدمين المؤهلين للحصول على سيارة جديدة إلى منتصف شهر مارس المقبل، بعدما كان مقررا منتصف شهر فبراير الجاري.

وفيما لم يتأكد صلته بإصابة وزيرة التجارة والصناعو ووزير المالية بفيروس كورونا، أرسلت وزارة التجارة والصناعة رسائل نصية للمرة الأولى، أمس، إلى المتقدمين تفيد بتأجيل الإعلان عن موقف المتقدمين إلي يوم 15 مارس المقبل، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المتقدمين للحصول على سيارة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تطبق العام الجاري.

مضمون رسالة التأجيل

وبحسب الرسالة النصية فإنه "نظرا لكثافة الطلبات المقدمة لبرنامج إحلال السيارة، ولظروف جائحة كورونا، فإنه جاري فحص الطلبات وسيتم الإفادة بنتيجة الفحص قبل 15 مارس المقبل".

وعلى الرغم من الأسباب التى وردت في الرسالة لم تكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالخطوات التالية وجهة التنفيذ، إلا أن ما كشفه مصدر بوزارة التجارة لـ«الوطن» في وقت سابق، يؤكد أن الملف اتنقل إلى وزارة المالية، لتتولى الإشراف والتنفيذ على المبادرة، في ظل وجود صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، وباعتبار أن الوزارة نفذت في وقت سابق مشروع إحلال التاكسي الأبيض.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حالة من الاستياء في أوساط المتقدمين للحصول على سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات، بسبب ما اعتبروه غموضا في موقف المبادرة، خصوصا في ظل عدم تلقيهم رسائل من جانب القائمين على المبادرة تفيد بموقفهم، رغم التصريحات الحكومية بأنه سيتم التواصل مع المتقدمين بحلول منتصف فبراير الجاري.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت مبادرة إحلال السيارات القديمة بشكل رسمي في 4 يناير الماضي، لتستهدف إحلال نحو 250 ألف سيارة، على 3 مراحل، منها المرحلة الأولى التي تطبق العام الجاري، وتسعى من خلالها الحكومة لإحلال 70 ألف سيارة ميكروباص وتاكسي وملاكي، وتشمل المرحلة الأولى 7 محافظات، على أن تشمل المرحلتين المقبلتين باقي محافظات الجمهورية.