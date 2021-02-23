«مات من الجوع والبرد».. جثة طفل في صندوق تثير الذعر في الطالبية

كثفت مباحث الجيزة جهودها في الكشف عن غموض العثور على جثة طفل رضيع عمره شهر بداخل صندوق قمامة بمنطقة الطالبية في فيصل، وأمر المقدم إسلام السيد رئيس قسم مباحث الطالبية، بالتحقيق في الواقعة.

مات من شدة الجوع

وكان المقدم خالد يسري نائب مأمور القسم، قد تلقى بلاغًا من الجيران بالعثور على جثة الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرًا، داخل صندوق قمامة في إحدى الشوارع الجانبية بمنطقة الطالبية، وكان الصغير ميتًا دون أي إصابات ظاهرية ورجحت التحريات التي جرت بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، الطفل الرضيع مات من شدة «الجوع والبرد».

فحص كاميرات المراقبة

ووجه العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة فضلًا عن بسرعة التحرك إلى موقع الحادث لفحص مسرح الجريمة وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالرضيع وتم فحص كاميرات المراقبة في محيط المنطقة بعد تلقى البلاغ من الجيران بعد أقل من 24 ساعة دون وجود شواهد عن الحادث.

سبب الوفاة وتصريح الدفن

وتم إرسال فريق بحث وتحري تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، والمسؤول عن تغيب وخطف الأطفال في المستشفيات القريبة، وجرى عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

واقعة مشابهة

فيما كشفت مباحث الإسماعيلية، لغز العثور على جثة طفل رضيع في مقابر المحافظة، وقالت مصادر أمنية، إنها قامت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمقابر، لمحاولة الوصول إلى أي معلومات تخص الواقعة.

وأكد أحد الأهالي، أن الطفل حديث الولادة ومجهول الهوية، كان ملقاة داخل المقابر في منطقة الشهداء بدائرة قسم ثاني الإسماعيلية، وأفادت مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء ياسر نشأت، بالعثور على جثة رضيع مفلوف بقماش داخل إحدى المقابر.