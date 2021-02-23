بعد 8 أيام من البحث.. العثور علي جثة طفل معاق بمصرف في الدقهلية

«أنت فين يا محمد صرخة»، نداء أهالي قرية في الدقهلية بحثا عن طفل معاق، طوال 8 أيام ماضية، لتنتهي جهود البحث بعثور أهالي قرية «البجلات»، مركز منية النصر، علي جثة الطفل بمصرف زراعي بعد أيام من اختفائه.

اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور علي جثة الطفل «محمد رمضان صبري خضر» 13 سنة، بمصرف زراعي كائن بقرية «البجلات»، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية الذين عاشوا 8 أيام من البحث المتواصل عن الطفل في كل مكان بالقرية والقرى المجاورة، وتتبعوا كاميرات المراقبة التي أكدت أنه لم يخرج من القرية، بالإضافة إلي رصد أحد أبناء القرية لمبلغ 50 ألف جنيه لمن يرشد عن مكانه.

وخلال رحلة البحث عن الطفل «محمد» أطلق والد الطفل استغاثات علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أبكت كل من قرأها، حيث جاء فيها: «محمد، ابنى النقي البرئ، أين أنت الآن، الكل يا ولدي يسألون عنك، جمعت القلوب دون قصد منك على محبتك، من يعرفك ومن لا يعرفك، دموع الأمهات لا تتوقف، حتى الرجال يا ولدي يشعرون بالضعف وقلة الحيلة رغما عنهم لأنهم طافوا البلاد ولم يتركوا مكانا ولا طريقا إلا ذهبوا إليه ليسألوا عنك، لسانهم ينطق بصعوبة اسمك من ألهمهم يظهرون صورتك ومعها دعوات بأن يكون واحد من الناس قد رآك».

وتابع: «اتصالات هاتفية لا تنقطع، يقول بعضهم تم العثور على طفل فى المكان الفلاني فنفرح ونسرع بالاتصال ولكن لست أنت يا ولدى بل أطفال غيرك عادوا لأحضان آبائهم وأمهاتهم ورغم الألم نتفائل بعودتك لعلك قريبا تعود كما عادوا» مضيفا «أعلموا أن هناك عيونا لا تنام لم يعد بها دموع من كثرة ما بكت».

وعقب العثور على جثة الطفل انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ وأكدت المعاينة أنها جثته وجرى نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.