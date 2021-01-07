وفاة طفل وطبيب وأستاذ جامعي بكورونا في 24 ساعة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، خلال 24 ساعة الأخيرة، وفاة استشاري جراحة بالمستشفي التعلميي في شبين الكوم، وأستاذ جامعي في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فرع المنوفية، ومحاسب في بنك مصر، وطفل صغير، هو أول طفل من ضاحايا فيروس كورونا .

وفاة أستاذ جامعي بالأزهر ومحاسب في بنك مصر بكورونا

أعلنت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وفاة الدكتور المصيلحي فوزي المصيلحي القلشي، المدرس بقسم الحديث بالكلية، متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالته الصحية أثناء تواجده في المستشفي لتلقي العلاج اللازم .

ونعت كلية اصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية "المصيلحي" في بيان لها جاء فيه: «تنعي الكلية احد ابنائها بقسم الحديث وعلومه الدكتور صيلحي فوزي المصيلحي المدرس بقسم الحديث، ندعوا له بالرحمة والمغفرة»، كما نعاه العشرات من تلامذته ومحبيه، علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت مصادر وفاة المحاسب هاني فكري البكل، الموظف ببنك مصر، فرع مركز أشمون، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما سادت حالة من الحزن بين العاملين في البنك حزنا علي وفاة المحاسب الشاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما .

وأضافت المصادر، أن «فكري»، كان يخضع للعزل المنزلي منذ نهاية الشهر الماضي لشعوره بأعراض الإصابة، ثم أجري الأشعة والفحوصات اللازمة، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية داخل فرع البنك عقب إصابته .

وفاة استشاري جراحة وتسجيل أول وفاة بكورونا بين الأطفال

وسجلت محافظة المنوفية، أول وفاة لطفل مصاب بفيروس كورونا، وكانت للطفل عبدالله شريف رفعت غنيم، داخل مستشفي قويسنا العام، بعد تدهور حالته الصحية، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الطفل، وشيع عدد من أبناء القرية الجنازة وسط إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية .

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفل لقي توفي بعد إصابته بكورونا، موضحا أنه كان يعاني من إعاقة ذهنية، وخضع للفحوصات ومسحة كورونا وتبين إصابته بالفيروس، وتدهورت حالته الصحية مساء أمس ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما توفي الدكتور أسامه عبدالله استشاري الجراحة بمستشفي شبين الكوم التعليمي، مصرعه، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بالفيروس .

ونعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، وفاة «عبدالله»، في بيان لها، جاء فيه: «تنعي نقابة الأطباء بالمنوفية الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان» .