سعفان يجتمع بمجلس جامعة الزقازيق ويؤكد: منارة نحو مستقبل أفضل لوطننا

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، فضلا عن السادة عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

في مستهل فعاليات اجتماع مجلس الجامعة رحب الدكتور عثمان شعلان بأعضاء المجلس واهتمام الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة على حضوره، مثمنا جهوده وحرصه على القيام بالجولات المتتالية لمختلف المحافظات لرعاية العمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وما شهدته محافظة الشرقية صباح اليوم، قبل بدء اجتماع المجلس، من تسليم وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير إنه يسعد دائما بهذا الاجتماع خاصة وأن الجامعة تعد هي المنارة التي تنير فكر وثقافة شبابنا وتقودهم نحو مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وأثنى الوزير على الدور المجتمعي للجامعة في كل النواحي خاصة قيامها بالعديد من القوافل الطبية التي تساعد المواطنين من أبناء المحافظة.