حمادة هلال بـ«دقن» في «المداح».. ومحمد عز ينشر صورا من الكواليس

يشارك الفنان محمد عز في أحداث مسلسل «المداح»، المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021.

أحداثه عن الروحانيات

ونشر الفنان محمد عز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مجموعة صور كواليس تصوير مسلسل «المداح»، مع بطل العمل حمادة هلال، معلقا عليها بقوله: «المداح، كرمك يارب وتوفيقك».

ومن خلال الصور التي نشرها محمد عز، ظهر الفنان حمادة بـ«لحية» طويلة وشارب، خصوصا وأن أحداث مسلسل «المداح» تدور حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.

يعرض في رمضان

مسلسل «المداح» بطولة عدد من النجوم بخلاف حمادة هلال، أبرزهم خالد سرحان، أحمد بدير، نسرين طافش، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، محسن منصور، هادي خفاجة، محمد الصاوي، صبحي خليل، عبير فاروق، بسمة ماهر، محمود عامر، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، إخراج أحمد سمير فرج.

المشاركة في أكثر من عمل درامي

كما يشارك الفنان محمد عز، في مسلسل «ولاد ناس» الذي ينتمي إلى دراما الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضها أولا بمجرد انتهاء التصوير عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل «ولاد ناس» بطولة ماجد الكدواني، صبري فواز، محمد سليمان، تأليف كريم يوسف، محمد عز، سامح جمال، إخراج أحمد الجندي، وكان المسلسل يحمل في البداية اسم «موضوع عائلي» واستبدل باسم «ولاد ناس».

كما يشارك الفنان محمد عز في أحداث مسلسل «ورد» بطولة الفنانة حنان مطاوع، وصلاح عبدالله، وفتوح أحمد، وعايدة رياض، ونضال الشافعي، وفاء سالم، وهاجر الشرنوبي، تأليف فتحي الجندي، إخراج شادي أبوشادي.