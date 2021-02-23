بعد نجاحها في دور صديقة «لؤلؤ».. هدير عبدالناصر تشارك في «نسل الأغراب»

حققت الفنانة الشابة هدير عبدالناصر، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد تجسيدها شخصية مروة صديقة لؤلؤ، التي عاشت معها بإحدى دورالأيتام، وهربتا سويًا إلى الشارع، حتى استطاعت «لؤلؤ» استغلال صوتها بالوصول إلى النجومية، وعاشت صديقتها معها لحظات نجاحها وشهرتها ولكن تسببت الغيرة الشديدة في خيانتها للمطربة «لؤلؤ».

وتستعد هدير عبدالناصر، لخوض تجربة جديدة خلال ماراثون دراما رمضان 2021، بمشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب» والذي يضم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، نجلاء بدر، محمد جمعة، إدوارد، إنجي المقدم، دياب، عماد زيادة، تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداثها في الصعيد

ووفقًا لأحداث مسلسل «نسل الأغراب» التي تدور في إطار دراما صعيدية اجتماعية مليئة بالإثارة والتشويق، تجسد هدير عبدالناصر شخصية فتاة من الصعيد، وبذلك تتعاون للمرة الثانية مع الفنانة مي عمر بعد نجاحهما سويًا من خلال مسلسل «لؤلؤ» الذي تضمن عدد كبير من النجوم منهم نيرمين الفقي، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، ملك زاهر، محمد الشرنوبي، سلوى عثمان، أشرف زكي.

اختارها المخرج محمد سامي

وقبل مسلسل «لؤلؤ» شاركت هدير عبدالناصر عام 2017 في مسلسل «كلبش» وأدت شخصية تدعى «هالة غريب»، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، أحمد العوضي، هالة فاخر، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

كما شاركت هدير عبدالناصر في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل «لعبة النسيان» أمام دينا الشربيني، محمود قابيل، أحمد داود، علي قاسم، رجاء الجداوي، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.

نجاح هدير عبدالناصر في مسلسل «لؤلؤ» وتفاعل المشاهدين معها، جعل المخرج محمد سامي يرشحها لدور هام من خلال مسلسل «نسل الأغراب» في رمضان المقبل.