مواقف من حياة حمادة هلال: «مكنش في دماغي الغنا.. واللي اكتشفني بلطجي»

تحدث الفنان حمادة هلال، عن نشأته وبداياته الفنية وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، مشيرًا إلى أنَّه ولد في محافظة الشرقية ولكنه انتقل مع أسرته لمنطقة القصيرين بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

ونرصد فيما يلي تفاصيل ما ذكره حماده هلال في لقائه:

أول أغنية غناها

قال حمادة هلال إنَّه لم يكن يفكر في الغناء «أنا مكنش في دماغي قصة الغناء خالص بس أنا دايما كنت أقعد أغني وأنشز وأسجل لنفسي في الكاسيت»، لافتًا إلى أن خاله استمع لصوته وقال «الواد ده صوته حلو».

وحكى هلال، أنَّ أول أغنية غناها في فرح شعبي كانت «بابا يا بابا يا أعز الحبايب» وتفاجأ بوالده وهو «يضربه على قفاه» وترك الفرح بينما غضب الحضور بسبب مغادرته للفرح بعدما غنى أغنية «بابا» 15 مرة متتالية حتى نزل له والده الشارع وضربه.

بلطجي وراء اكتشاف صوت حمادة هلال

وفجّر هلال مفاجأة، حيث أوضح أنَّ بلطجي هو من اكتشفه كمطرب: «كان فيه واحد مات اسمه محمد الخواجة وده كان بلطجي وكان بياخدني معاه الأفراح وأنا كنت فرحان قوي بالحالة دي وهو كان يطلع فلوس ينقط وأنا أغني والنقطة كانت بتيجي كتير وأنا أمسك النقطة في إيدي وهو كان بيطلع يقول ده ابني حمادة الخواجة وأنا بالنسبة لهم كان اسمي حمادة الخواجة في المنطقة كلها».

اعتذر لوالده بسبب هروبه من المنزل للغناء

وقدم هلال، اعتذارًا لوالده قائلًا: «كنا في فرح وأبويا فضل مراقبني وأبويا كان بينام بدري وأنا كنت بنزل من وراهم الساعة واحدة وأروح الأفراح اللي ورانا.. وسامحني يابا على الفترة دي»، مضيفًا: «في مرة كنت طالع مع محمد الخواجة وطلع على المسرح وطلع الفلوس وقال أنا ابني حمادة الخواجة هيطلع يغني وأبويا طلع اداله كتف ومطلع خمسة جنيه وقال ده ابني محمد عبدالستار، وأنا وقتها حسيت بحزن أبويا في اللحظة دي وأقسمت بالله إن أنا ما اشتغل تاني وفجأة كأني فوقت وأخدني على البيت وقعدت أعيط وأقوله سامحني».

إحباط المنتجين في البداية

قال هلال، إنَّ زملاء والده نصحوه بأن يصطحبه للمنتجين، مشيرًا إلى أنَّهم تسببوا في إحباطه بشكل كبير «زمايله في الشغل قالوا له وديه للمنتجين وأبويا وداني للمنتجين، وكنت بخرج بكسرة خاطر لأنهم كانوا بيقولوا لما يكبر صوته هيخنشر»، لافتًا إلى أنَّ المنتج طارق عبدالله صاحب شركة «هاي كواليتي» هو من اكتشفه وأنه يعتبره صاحب فضل، وأنَّه لم يذهب لأي شركة إنتاج وينتج لنفسه أبدا، ولم يذهب سوى لـ طارق عبدالله فقط.

كواليس أشهر أعماله

وتذكر حمادة هلال، أغنيته «شهداء ثورة يناير» مضيفًا: «اتحفل عليا جامد سنين طويلة، أنا كنت نكبة الثورةت وأنا طلعت بعدها غنيت أنا سبونش بوب».

وأثنى حمادة هلال على الفنان مصطفى كامل، مشيرًا إلى أنَّه أنفق على ألبوم «الأيام» والذي حقق نجاحًا كبيرًا، مبينًا أنَّه واجه مشكلة كبيرة في الناحية الإنتاجية وأنَّ الفنان مصطفى كامل هو من أنفق على الألبوم من «جيبه».