تفاصيل «المليونير» من بنك ABC.. وديعة بـ1000 جنيه تمنحك جائزة بالمليون

يقدم بنك ABC وديعة المليونير التي تمكنك من الحصول على عائد مميز، مع إمكانية الدخول في سحب ربع سنوي على جنيهات ذهبية، إضافة إلى الجائزة الكبرى مليون جنيه مصري، وتستعرض «الوطن» تفاصيل وسمات الوديعة وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك على النحو التالي:

سمات الوديعة

- العملة: بالجنيه المصري.

- مدة الوديعة: سنة واحدة.

- دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وعند الاستحقاق.

- تقدم الوديعة للأفراد فقط.

- الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه مصري.

- إمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمان حتى 90% من قيمة الوديعة.

- يتم السحب على جوائز سنوية وربع سنوية.

شروط وأحكام السحب

ﻳﺘمتع ﺻﺎﺣﺐ وديعة المليونير بفرصة الاشتراك في سحب سنوي وربع سنوي وفقًا للآتي:

- الحد الأدنى للاشتراك في السحب 15 ألف جنيه مصري.

- كل 15 ألف جنيه مصري تمثل فرصة لدخول السحب.

- الجائزة الكبرى مليون جنيه مصري لفائز واحد.

- يمنح البنك 5 جنيهات ذهبية لـ5 فائزين كل 3 أشهر.

- يتم السحب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة.

ويوجد عدد من البنوك المصرية تقدم هذه المنتجات لجذب فئة معينة من العملاء الباحثة عن تلك الجوائز، حيث يقدم المصرف المتحد شهادة «المليونير»، ويقدم بنك المشرق شهادة «المشرق مليونير»، وتختلف مسمياتها إلا أنّها تتفق جميعها في فرصة الفوز بآلاف الجنيهات.

شهادة المليونير من المصرف المتحد

وتمنح شهادة المليونير حاليًا الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 ملايين جنيه مصري سنويًا، وجرى زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا.

- يتم السحب على المليون الأول في يناير «بداية شهر فبراير».

- المليون الثاني يُمنح في شهر يوليو «في بداية شهر أغسطس».

- يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة.

- يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.

- نظام السحب لجوائز المليونير يكون بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي – تصريح رقم 19 لسنة 2001.