النيابة تعاين موقع المركب الغارق: كسر في القاع والجانب

انتقل فريق من نيابة العامرية ثان تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، لمعاينة موقع المركب الغارق ببحيرة مريوط.

وتبين من معاينة النيابة أن الموقع الذي شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحة ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية.

وبفحص المركب الغارق تبين أنه أكبر حجما قليلا من «الفلوكة»، ومصنوع من الخشب و«الفايبر»، وبه كسر بالطول أسفل القاع وأخر بجانبه.

ووفقا لتحريات المباحث، تبين أن الضحايا من أسرة وحداة، وكانوا في رحلة ترفيهية إلى إحدى الجزر ببحيرة مريوط، وتسبب استقلالهم المركب دفعة واحدة في غرقه، وواجه فريق النيابة العامة صعوبات في سؤال المصابين، بسبب حالتهم النفسية السيئة، ولا يستطيعون التحدث، من بينهم صاحب المركب.

وبعرض التحقيقات على المحامي العام أمر باستدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وندب الطب الشرعي، لتوقيع الكشف على المتوفين، وتكثيف أعمال البحث عن المفقودين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان مركبا يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الأربعاء، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص غرقا، بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمر عن مفقودين آخرين.