تفاصيل وأسعار تذاكر حفل بلاك تيما على مسرح الزمالك

يستعد فريق بلاك تيما التي تضم أحمد بحر، محمد عبده، أمير صلاح الدين، لتقديم حفل على مسرح الزمالك يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الحالي، ومن المقرر أن تقدم الفرقة، التي حققت نجاحا كبيرا، باقة من أبرز أعمالها مثل بحار، إنسان، زحمة، خسرانين، على صوت النيل، حر، وينك، يلا وغيرها.

أسعار تذاكر حفل فرقة بلاك تيما على مسرح الزمالك

ومن المقرر أن يبدأ حفل فرقة بلاك تيما الساعة السابعة مساء، وحدد مسرح الزمالك أسعار تذاكر الحفل بـ115 جنيها، ويمكن حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر الخاص بمسرح الزمالك.

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ويتكون من ثلاثة شباب هم أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، بالإضافة إلى 8 من العازفين، وقدم الفريق عدة ألبومات أبرزها بحار وغاوي بني آدمين، كما شارك الفريق بالغناء في فيلم «ألف مبروك» وذلك في عام 2009.

وحقق الفريق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد أن أحيا عددا كبيرا من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما حصل على جوائز مختلفة منها جائزة الميوزيك أوورد للشرق الأوسط.

وانتهى فريق بلاك تيما من تصوير كليب بعنوان «بحور ألوان» لصالح مؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصة في سبتمبر الماضي، الأغنية من كلمات ضياء الرحمن، ألحان أمير صلاح الدين، توزيع شريف الوسيمي.

كما احتفل فريق بلاك تيما في شهر أغسطس السابق بمرور 16 عاما على تأسيسه الفرقة، وذلك في مسرح «النافورة» بدار الأوبرا، حيث قدم فريق «بلاك تيما» عددا من أغنياته التي اشتهر بها على مدار مشواره مثل بحار وأخبار أهرام جمهورية، كما قدم الفريق في الحفل أيضًا أغنية «نعناع الجنينة» لمحمد منير.