بحسب عدد الكيلومترات.. أسعار صيانة «ام جى 5 » في السوق المصري

يواجه كثير من مستهلكي السيارات، خاصة الجديدة سارية الضمان، مشكلات في معرفة أسعار الصيانات الدورية لها، ما يضطر البعض لإجراء الصيانة الدورية خارج الوكيل الرسمي أو الشركة، ومن ثم خروج السيارة من الضمان.

وفي خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار صيانة «إم جى 5» بداية من الـ10.000 حتى الـ100.000 كيلو متر.

- صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 1,265 جنيه.

- صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 2,108 جنيه.

- صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 1,832 جنيه.

- صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 2,664 جنيه.

- صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 1,265 جنيه.

- صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 4,804 جنيه.

- صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 1,265 جنيه.

- صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 3,416 جنيه.

- صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 1,832 جنيه.

- صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 2,666 جنيه.

وتتمتع السيارة بميزات عديدة، منها:

تتوفر «ام جى 5 جديدة» 2021 بمحرك سعته 1500 سي سي، وبقوة 120 حصانا، وأقصى سرعة 180 كم/ساعة، وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة CVT.

- أقصى عزم النيوتن 150.

- نظام جر السيارة أمامي.

- متوسط استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 5.5 لتر/كم.

- تتمتع السيارة بسعة خزان للوقود تصل إلى 45 لترًا.

- تحوي السيارة 6 وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

- دعمت بنظامي تنبيه وإيموبليزر ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كما تحوي تكييف هواء أوتوماتيكي.

- تتميز بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

وتأتي السيارة في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وسعرها في السوق المصرية، كالآتي:

1- إم جى 5 2021 اتوماتيك / Standard بسعر 219.990 جنيه.

2- إم جى 5 2021 اتوماتيك / Comfort بسعر 239.990 جنيه.

3- إم جى 5 2021 اتوماتيك / Luxury بسعر 259.990 جنيه.

أما عن التجهيزات الداخلية في السيارة «إم جى 5»، فتأتي بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.