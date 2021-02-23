ضبط 24 طربة حشيش بحوزة عاطل في الدقهلية.. «الثالث خلال يومين»

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «منطقة شرق الدلتا» من ضبط تاجر مخدرات، بعد إلقائهم القبض علي عاطل بناحية قرية « صهرجت الصغرى » التابعة لمركز أجا، قبل يومين، وبحوزته كمية كبيرة المواد المخدرة «مخدر الحشيش».

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، لمركز شرطة أجا يتضمن ضبط المدعو «محمد.م.ص» 23 سنة عاطل، ومقيم بقرية «صهرجت الصغرى » دائرة مركز أجا، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، أمام بالقرية محل إقامته، وبحوزته 24 طربة حشيش، ومبلغ مالى 620 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض « مطواة».

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و بمواجهة المتهم في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة التجارة غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة .

وأعيد قيد المحضر برقم 2976 لسنة 2021 جنايات مركز أجا ، وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيقات .

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «منطقة شرق الدلتا»، تمكنوا من ضبط اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، في «عزبة عقل » و«عزبة الشال » وبحوزتهما كميات من الهيروين والأدوية المخدرة .

وضبطت القوات مع المتهم الأول علي 7 لفافات لجوهر الهيروين المخدر ، و300 قرص لعقار الابتريل المخدر ، ومبلغ 320 جنيه ، هاتف محمول ، أما المتهم الثاني ضبطت بحوزته 20 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ، ومبلغ 230 جنيه وآلة حادة « كتر » ، وهاتف محمول، وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .