حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

أطلق علماء الفلك مصطلح الأبراج على النجوم التي توجد في السماء، كما قسّموها على عدد أشهر السنة ليختص كل شهر ببرج معين، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقاتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

فينوس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك واحسب جيدا النتائج المترتبة على ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يعدك أن يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يعدانك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقوة والثقة، ورغم الضغوط انطلق اليوم كما يحلو لك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ثلاثة أيام لتتحسن الأحوال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بتحقيق النجاح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك في التعامل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمان علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتحصل على دعم البعض بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تقترب اليوم بلطف ممن تحب، وتتمتع بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان هشام سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 27 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك العائلية وشئونك المهنية، اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.