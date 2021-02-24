حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يعبر مولود برج الثور عن مشاعره، لكنه في الوقت ذاته يتصف بالرومانسية ويكون مستمتعا بإسعاد شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

فينوس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك واحسب جيدا النتائج المترتبة على ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.