فوضى في صفوف توتنهام.. وفرصة أخيرة لـ«مورينيو»

يسجل البرتغالي جوزيه مورينيو، أسوأ عهوده كمدرب رفقة توتنهام، فمنذ بداية الموسم الجاري يعيش السبيشال وان حالة من التقلبات فنياً وإداريا، بسبب اختياراته التي لم تكن موفقة بشكل كبير، وإصراره على استبعاد عناصر والتمسك بمشاركة أخرى، لم تقدم المستوى المنشود.

وتسبب ذلك في تكبد البرتغالي العديد من الخسائر، أبرزها غيابه عن المنافسة على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، بجانب تحقيق أكبر معدل خسائر له، منذ دخوله عالم التدريب، بعدما مني بثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، ليقف في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 36 نقطة.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن لاعبي توتنهام رفعوا راية العصيان على جوزيه مورينيو، وقرروا عدم منحه الثقة، بسبب اختياراته الفنية التي لم تلق قبولاً من قبل اللاعبين، في ظل تمسكه بمشاركة بعض اللاعبين وسلب الفرصة من آخرين قد يشكل وجودهم إضافة وعامل إنقاذ للسبيرز، الذي يعاني من نزيف النقاط منذ بداية هذا الموسم.

كما عنونت الصحيفة تقريرها عن وضع مورينيو في توتنهام «غرفة ملابس توتنهام تنقلب على مورينيو»، في إشارة إلى أن كتيبة السبيشال وان انقلبت عليه، وبدأت تعمل على سلب الثقة منه، من أجل إنقاذ الفريق اللندني الذي يعاني هذا الموسم، وهو الأمر الذي وصل صداه إلى إدارة السبيرز، التي تدرس إقالة المدرب البرتغالي، وتعيين خليفة له.

ويمنح دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، فرصة أخيرة لجوزيه مورينيو من أجل تعديل مساره، واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، وتصحيح وضع السبيرز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن النادي ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وانتقل المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.