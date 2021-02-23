بسبب شدة الرياح.. انهيار «بلكونة» وتحطم سيارة بالدقهلية

تسببت شدة الرياح المصاحبة لموجة التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد، في انهيار شرفة عقار مأهول بالسكان في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن حدوث تلفيات في سيارة ملاكي تصادف توقفها أسفل العقار، وتم فرض كردون حول موقع الحادث، لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من شرفة عقار كائن بشارع «عمر أفندى» دائرة القسم.

إقرأ أيضا .. إصابة سيدة باشتباه كسر فى العمود الفقرى إثر إنهيار بلكونة منزل بفوة

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية «الإنقاذ البري» إلى مكان البلاغ، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة المنزلة، تم فرض كردون أمني حول موقع العقار، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من ثلاث طوابق، على مساحة 30 متر مربع تقريباً، مأهول بالسكان عدا الطابق الأخير، وسقوط جزء من شرفة الطابق الأخير، ملك «ميرفت منصور محمد»، 50 سنة، ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات.

وأسفر انهيار «البلكونة» عن حدوث تلفيات بالسيارة رقم «د ن و 8172»، تصادف توقفها أسفل العقار، ملك «محمد علي حسانين عرفات»، 42 سنة، سائق ومقيم ببندر بني عبيد، عبارة عن تطبيق بالكبود، وكسر بالزجاج الأمامي.

وبسؤال المدعو «عبده محمد ورد»، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة المنزلة، في محضر الشرطة، علل سبب ذلك لقدم المبنى وسوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه سيتم عرض العقار على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، لتحديد عما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه من عدمه، كما لفت إلى صدور توصية بإخلاء العقار من قاطنيه، وإزالة الطابق الأخير فقط.

وبسؤال مالكة المنزل، أيدت ذات المضمون، كما أيد مالك السيارة أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1754 لسنة 2021 إداري قسم المنزلة، للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.