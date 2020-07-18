مكرم محمد أحمد: الوعكة الصحية تقترب من نهايتها

طمأن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الشعب المصري على حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة في المخ، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، وأن الوعكة الصحية التي أصابته، تقترب من نهايتها، داعيًا المصريين أن يتكاتفوا ويلتفوا حول قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دفاعًا عن وحدة مصر وليبيا، ومحاولة العدوان على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه يجب على الشعب المصري، التكاتف ليكونوا جبهة واحدة في وجه العدوان التركي الواضح المُبيت، متوقعًا أن تخيب مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكونه يقف عكس التاريخ، موضحًا أن أردوغان، يدافع عن الإخوان ولا يتمنى السلامة والأمن لمصر.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن أردوغان يحاول أن يعبث بأمن مصر القومي، وطموحاته ومشاكله أكبر من إمكاناته، وقصته بأكملها محكوم عليها بالفشل، فالعلاقة بين مصر وليبيا تاريخيه، ومصر ليس لها مطمع في ليبيا، سوى استقرارها وصيانة أمنها، والسيسي كان واضحًا عندما أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر.