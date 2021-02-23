سيمبا ينفذ تهديده بقذيفة.. ويُوقع بالأهلي في أدغال تنزانيا

خسر النادي الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد «مكابا» بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أحرزه ميكاسوني في الدقيقة 31 من زمن المباراة من تسديدة صاروخية «لا تصد ولا ترد» من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة تصدر نادي سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في أولى الجولتين أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى والنادي الأهلي في الجولة الثانية، بينما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في القاهرة، بينما جاء فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مضيفه المريخ بينما يأتي المريخ في المركز الرابع والأخير بدون نقاط بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب لويس خوزيه ميكيسوني، من تسديدة قوية من على حدود المنطقة، لتسكن شباك محمد الشناوي في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من نادي سيمبا وتقدم بطل تنزانيا بهدف وحيد بينما أنقذ محمد الشناوي مرماه من أهداف عديدة وتسديدات صاروخية لينتهي الشوط الأول بتقدم سيمبا بهدف وحيد.

أجرى نادي سيمبا التنزاني أول تبديلاته مع انطلاق الشوط الثاني بنزول بواليا وخروج دلينجا لصالح سيمبا، وبدأت أحداث الشوط الثاني بتوقف المباراة ما يقرب من 4 دقائق لإصابة اللاعب البديل بواليا في أول لمسة له بعد تدخل قوي في وسط الملعب مع أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 49 أرسل لاعب سيمبا تمريرة خطيرة على مرمى الأهلي ولكن تمر الكرة من أمام الجميع.

وفي الدقيقة 52، حصل كهربا على خطأ من خارج منطقة جزاء سيمبا نفذها محمود وحيد وحولها حمدي فتحي برأسية ولكن بعيدًا عن مرمى نادي سيمبا.

وفي الدقيقة 55 احتسب حكم المباراة خطأ لصالح نادي سيمبا التنزاني على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها اللاعب رقم 11 في الدقيقة 56 ولكن تصطدم بالحائط البشري.

وفي الدقيقة 60، أجرى موسيماني، مدرب النادي الأهلي، تبديلين في محاولة لإحراز التعادل بنزول عمرو السولية وأفشة بدلا من والتر بواليا وكهربا.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 62 بعد تدخل قوي على اللاعب رقم 8 بنادي سيمبا.

وحاول النادي الأهلي خلال منتصف الشوط الأول الضغط على نادي سيمبا لإدراك التعادل ولكن باءت بالفشل لتصدي دفاعات نادي سيمبا لها.

وفي الدقيقة 69، خرج اللاعب رقم 4 لفريق نادي سيمبا بسبب الإصابة وشارك بدلا منه اللاعب رقم 18 في ثاني تبديلات بطل تنزانيا.

وفي الدقيقة 72، سدد مهاجم نادي سيمبا تسديدة خطيرة بعدما انفرد بالشناوي ولكن وضع بدر بانون قدمه في اللحظة الأخيرة وحولها إلى ضربة ركنية تم تنفيذها بدون خطورة على مرمى النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 75، قام حكم المباراة بإيقاف المباراة لإلتقاط الأنفاس وشرب المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وفي الدقيقة 78، أجرى الأهلي تبديلاته الثالث والرابع بنزول محمد شريف ومروان محسن بدلا من جونيور أجايي وأكرم توفيق.

وحاول نادي سيمبا التنزاني استخلاص الكرة بأكبر شكل ممكن من أجل الحفاظ على التقدم بينما جاءت محاولات الأهلي على استحياء دون تشكيل أي خطورة.

وفي الدقيقة 85 شارك أيمن أشرف بدلا من محمود وحيد في الدقائق الخمس الأخيرة في محاولة لتشكيل خطورة من الجانب الأيسر، الأمر الذي لم ينجح فيه الفريق الأحمر أيضًا.

وفي الدقيقة 90 أرسل محمد هاني تمريرة طويلة مررها مروان محسن برٍاه إلى محمد شريف الذي سددها ولكن تصدى لها حارس سيمبا.

بتلك الخسارة توقفت سلسلة انتصارات الأهلي الإفريقية عند 6 مباريات على التوالي، ونجح سيمبا في إيقاف مسيرة الفريق الأحمر الإفريقية الناجحة مع بيتسو موسيماني.