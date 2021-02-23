عاجل.. الحبس عامين لشيماء شاكر ومازن الطاهر في قضية الفيديوهات المخلة

عاقبت المحكمة الاقتصادية، الـ«يوتيوبر» مازن الطاهر والمتهمة شيماء شاكر، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل منهما، لادانتهما بالاعتداء على قيم وأداب المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالأداب العامة، ومنها فيديو واقعة اغتصاب فتاة الـ«تيك توك» منة عبدالعزيز.

وشمل الحكم، تغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في الدعوى المقامة ضدهما من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.