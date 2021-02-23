ثلوج تغطي مناطق شرق القنطرة والطريق الدولي بشمال سيناء

غطت الثلوج مناطق واسعة من غرب محافظة شمال سيناء، وحتى مدينة القنطرة شرق، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، والطريق الدولي المؤدي إلى مناطق «بالوظة» و«جلبانة»، وطريق شمال سيناء الغربي.

وأكد عدد من الأهالي في مناطق شرق مدينة القنطرة، أن الثلوج تساقطت لمدة 10 دقائق على الطريق الدولي المؤدي إلى شمال سيناء من ناحية قناة السويس، وطريق بورسعيد، وغرب بالوظة ورمانة، وأضاف الأهالي أن الأمطار تساقطت بشكل غزير فى تلك المناطق، التي شهدت تساقط الثلوج لأول مرة هذا العام.

فيما أكد أهالى بئر العبد أن المنطقة شهدت أنخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، وسقوط أمطار بشكل متقطع على بعض المناطق، فيما شهدت القرى الجنوبية سقوط أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، دون تساقط ثلوج.

كما تساقطت الآمطار على مدينتي العريش والشيخ زويد بشكل متوسط ظهر اليوم الثلاثاء، مما تسبب في غرق عدد من الشوارع بمدينة العريش في مياه الأمطار، التي حولتها إلى برك، ودفعت أجهزة محافظة شمال سيناء بمعدات وسيارات الكسح، لرفع أي تراكمات للمياه.

ووجه محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة، برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وإعلان حالة الطوارئ، استعداداً للموجة الشتوية التي تجتاح المحافطة منذ ساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهدت شمال سيناء انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، مع تكاثر الغيوم في السماء، وارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، يصاحبها أصوات الرعد وأضواء البرق.

وأمر المحافظ برفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية، كما أصدر توجيهاته بالتنسيق مع مجالس المدن، لمواجهة أي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة.