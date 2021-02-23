بالأمثلة.. تعرف على رسوم تسجيل «شقتك» في الشهر العقاري

تسعى الحكومة المصرية، إلى وضع قاعدة بيانات مسجلة لكافة العقارات، حيث سيتم وضع رقم قومي لكل وحدة سكنية، وذلك لضمان ملكية الشخص لــ«الشقة»، وحمايتها من الاعتداء، إذ يمكن استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأس المال.

وبداية من 6 مارس المقبل، سيتم تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، الخاص بتسجيل الشقق والعقارات والأراضي، وفي هذا الصدد تقدم لكم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، الرسوم التي يجب دفعها خلال تسجيل الوحدة السكنية «الشقة» في الشهر العقاري.

رسوم تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري

- 500 جنيه حتى مسطح 100م2، شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.

- 1000 جنيه حتى مسطح 200م2، شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.

- 1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها.

- 2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.

رسوم نقابة المحامين

وحتى تتمكن من تسجيل الوحدة السكنية، فيجب دفع رسم تصديق نقابة المحامين على العقد، وهي نسبة 1% من قيمة العقد.

مثال: إذا كانت الوحدة قيمتها 200 ألف جنيه، فإن رسم نقابة المحامين يكون 2000 جنيه.

ضريبة تصرفات عقارية

ووفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري، فيجب دفع قيمة تصرفات عقارية، وتقدر بنحو 2.5% من قيمة العقد، وتلك القيمة يتحملها البائع، فإذا كانت الوحدة قيمتها 200 ألف جنيه، فإن الضريبة العقارية تساوى 5 آلاف جنيه.

رسم المساحة

وتختلف الرسوم بحسب مساحة الشقة المباعة، فإذا كانت الوحدة أقل من 100 متر، فإنه يدفع رسم مساحة 190 جنيها، وفي حالة كانت الوحدة أقل من 200 متر، فيجب دفع 380 جنيها، أما إذا كانت الوحدة أكبر من 200 متر، فيكون المشتري ملزما بدفع 570 جنيهًا.

رسم هندسي

ويتم إعداد قيمة الرسم الهندسي، ويتم اعتماده من مكتب هندسي معتمد، من خلال الاتفاق مع مهندس مساحة ليتم الانتهاء منه، ويتراوح ما بين 1000 إلي 2000 جنيه.

رفع دعوي امام المحكمة

وتقدر رسوم رفع الدعوى حسب مساحة الشقة، يتم دفع ضريبة دمغة وأتعاب محاماة، ورسم الدعوة ، وهي تتراوح ما بين 500 إلى 3000 جنيه.

رسم الأمانة القضائية

يتم دفع رسم تحت حساب شهر الحكم، تدفع 75% منها والباقي، تقدر رسوم 75% منها ويدفع الباقي عند التسجيل الحكم، وهي ستكون 45 جنيه على كل 1000 جنيه.